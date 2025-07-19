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«Они как Синнер и Алькарас». Петкович назвала двух лучших игроков в женском теннисе

«Они как Синнер и Алькарас». Петкович назвала двух лучших игроков в женском теннисе
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Бывшая девятая ракетка мира немка Андреа Петкович высказалась о лучших теннисистках в женском WTA-туре. Она сравнила Арину Соболенко и Игу Швёнтек с лидерами мужского тенниса — Янником Синнером и Карлосом Алькарасом.

«Я уже не раз говорила, что для меня Арина Соболенко и Ига Швёнтек — две лучшие теннисистки в мире. Они как Синнер и Алькарас. Проблема в том, что они не так стабильно выступают на турнирах «Большого шлема», — сказала Петкович в интервью Tennis Up To Date.

Напомним, Арина Соболенко является лидером мирового рейтинга. Швёнтек занимает четвёртую строчку. Ранее 24-летняя полька стала чемпионкой Уимблдона-2025. В матче за титул она разгромила американку Аманду Анисимову — 6:0, 6:0. За победу теннисистка заработала £ 3 млн (около $ 4 млн).

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