Появилась сетка турнира WTA-500 в Вашингтоне, где сыграют Калинская и Потапова

Стала известна сетка турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США). Соревнования там пройдут с 21 по 27 июля на хардовом покрытии. Участие в матчах примут российские теннисистки Анна Калинская и Анастасия Потапова.

Так, в первом круге Потапова сыграет с канадкой Викторией Мбоко и в случае успеха следом встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Калинская сыграет с одной из победительниц квалификации, а затем может встретиться с Магдой Линетт (Польша). На этой стадии также начнёт путь Винус Уильямс (США), которая сыграет с соотечественницей Питон Стирнс.

Фото: социальные сети турнира в Вашингтоне

Фото: социальные сети турнира в Вашингтоне

В квалификации старт возьмут Полина Кудерметова, Анастасия Захарова, Камила Рахимова и Анна Блинкова.

Напомним, действующей чемпионкой турнира является испанка Паула Бадоса.