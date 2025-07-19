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Диана Шнайдер получила диплом о высшем образовании, завершив обучение в РУС «ГЦОЛИФК»

Диана Шнайдер получила диплом о высшем образовании, завершив обучение в РУС «ГЦОЛИФК»
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2024 года в парном разряде российская теннисистка Диана Шнайдер завершила обучение в Российском университете спорта «ГЦОЛИФК». 15-я ракетка мира поделилась фото на своей странице в социальных сетях.

Фото: страница Шнайдер в социальных сетях

Шнайдер окончила университет по специальности «тренер по теннису». Отметим, что выпускниками ГЦОЛИФК являются Александр Овечкин, Андрей Рублёв, Лев Яшин, Валерий Харламов и другие известные спортсмены.

Диана Шнайдер родилась в Жигулёвске. Спортсменка является победительницей шести турниров WTA (в том числе четырёх — в одиночном разряде). Шнайдер — полуфиналистка двух турниров «Большого шлема» в парном разряде с Миррой Андреевой (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025).

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