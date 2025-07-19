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Стало известна сетка турнира в Вашингтоне, куда заявились Медведев и Рублёв

Стало известна сетка турнира в Вашингтоне, куда заявились Медведев и Рублёв
Даниил Медведев
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Российский теннисист 16-я ракетка мира Даниил Медведев начнёт путь на турнире категории АТР-500 в Вашингтоне (США) со второго круга. Там он сыграет либо с американцем Райлли Опелкой, либо с одним из победителем квалификации. Сегодня, 19 июля, появилась сетка соревнований.

На турнир также заявился Андрей Рублёв, который аналогично соотечественнику возьмёт старт со второго круга. 10-й номер рейтинга встретится с победителем матча Лёнер Тьен (США) — Эмилио Нава (США).

Фото: социальные сети турнира в Вашингтоне

Фото: социальные сети турнира в Вашингтоне

Фото: социальные сети турнира в Вашингтоне

Фото: социальные сети турнира в Вашингтоне

В квалификации соревнований также заявлены француз Корентен Муте и итальянец Андреа Вавассори.

Действующим победителем является американец Себастьян Корда.

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