Стала известна сетка турнира ATP-250 в Кицбюэле, где первым сеяным является Бублик

С 20 по 26 июля в Кицбюэле (Австрия) пройдёт грунтовый турнир категории ATP-250, на котором выступит казахстанский теннисист, 34-я ракетка мира Александр Бублик. Он является первым сеяным и начнёт путь к трофею со второго круга, где сыграет с победителем матча Жайме Фария (Португалия) — Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина).

Также на турнире выступит ещё один представитель Казахстана — Александр Шевченко. В первом круге соперником 101-й ракетки мира станет Даниэль-Элаи Галан из Колумбии.

Действующим чемпионом турнира категории ATP-250 в Кицбюэле является итальянец Маттео Берреттини. В финале 2024 года он обыграл француза Юго Гастона со счётом 7:5, 6:3.