Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анна Калинская поделилась совместной фотографией с таксой Беллой

Анна Калинская поделилась совместной фотографией с таксой Беллой
Анна Калинская
Комментарии

Российская теннисистка 47-я ракетка мира Анна Калинская опубликовала в социальных сетях фотографию со своей таксой Беллой.

Анна Калинская со своим питомцем

Анна Калинская со своим питомцем

Фото: из личного архива Анны Калинской

Напомним, в мае этого года спортсменка сообщила, что у неё появилась новая, третья собака.

В ближайшие дни Анна Калинская возьмёт старт на турнире WTA-500 в Вашингтоне (США). Калинская сыграет с одной из победительниц квалификации, а затем может встретиться с сильнейшей матча Даниэль Коллинз (США) — Магдой Линетт (Польша).

На соревнования в столице Соединённых Штатов также заявилась Анастасия Потапова. В квалификации старт возьмут Полина Кудерметова, Анастасия Захарова, Камилла Рахимова и Анна Блинкова.

Материалы по теме
Фото
Появилась сетка турнира WTA-500 в Вашингтоне, где сыграют Калинская и Потапова
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android