Анна Калинская поделилась совместной фотографией с таксой Беллой

Российская теннисистка 47-я ракетка мира Анна Калинская опубликовала в социальных сетях фотографию со своей таксой Беллой.

Анна Калинская со своим питомцем Фото: из личного архива Анны Калинской

Напомним, в мае этого года спортсменка сообщила, что у неё появилась новая, третья собака.

В ближайшие дни Анна Калинская возьмёт старт на турнире WTA-500 в Вашингтоне (США). Калинская сыграет с одной из победительниц квалификации, а затем может встретиться с сильнейшей матча Даниэль Коллинз (США) — Магдой Линетт (Польша).

На соревнования в столице Соединённых Штатов также заявилась Анастасия Потапова. В квалификации старт возьмут Полина Кудерметова, Анастасия Захарова, Камилла Рахимова и Анна Блинкова.