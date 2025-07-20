Коболли: Фоньини сыграл очень важную роль в моём развитии

24-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли отреагировал на решение соотечественника Фабио Фоньини завершить карьеру. После матча Кубка Хопмана Коболли отдал дань уважения 38-летнему игроку.

«Всегда говорил, что Фоньини сыграл очень важную роль в моём развитии, не только как теннисиста, но и как человека. Очень его уважаю. Мне кажется правильным отдать ему дань уважения, особенно в Италии, за то, что он сделал в своей карьере. У нас с ним очень хорошие отношения. Думаю, этот жест был оценен и им, и публикой. Мне кажется, было важно выразить ему уважение», — сказал Коболли в интервью Tennis World Italia.

Последний матч на профессиональном уровне Фоньини провёл 30 июня. В первом круге Уимблдона-2025 итальянец за 4 часа 37 минут уступил второй ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу в пяти сетах 5:7, 7:6 (7:5), 5:7, 6:2, 1:6.