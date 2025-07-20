Хуан-Мануэль Серундоло оценил выход в финал грунтового турнира ATP-250 в Гштааде
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Аргентинец Хуан-Мануэль Серундоло, занимающий 109-ю строчку рейтинга ATP, прокомментировал выход в финал грунтового турнира категории ATP-250 в Гштааде (Швейцария). В 1/2 финала он обыграл Игнасио Бусе из Перу — 6:3, 6:3.
Гштаад. 1/2 финала
19 июля 2025, суббота. 12:10 МСК
109
Хуан-Мануэль Серундоло
Х. Серундоло
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
167
Игнасио Бусе
И. Бусе
«Было слишком ветрено. Главное было осилить погодные условия. Я пытался удержать подачу, используя вариации в своей игре, а когда ветер был в мою пользу, я бил с большим вращением, потому что мяч отскакивал очень высоко. Это было ключевым моментом», — приводит слова Серундоло пресс-служба ATP.
Соперником Серундоло за титул турнира ATP-250 в Гштааде станет представитель Казахстана Александр Бублик.
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