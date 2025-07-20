Хуан-Мануэль Серундоло оценил выход в финал грунтового турнира ATP-250 в Гштааде

Аргентинец Хуан-Мануэль Серундоло, занимающий 109-ю строчку рейтинга ATP, прокомментировал выход в финал грунтового турнира категории ATP-250 в Гштааде (Швейцария). В 1/2 финала он обыграл Игнасио Бусе из Перу — 6:3, 6:3.

«Было слишком ветрено. Главное было осилить погодные условия. Я пытался удержать подачу, используя вариации в своей игре, а когда ветер был в мою пользу, я бил с большим вращением, потому что мяч отскакивал очень высоко. Это было ключевым моментом», — приводит слова Серундоло пресс-служба ATP.

Соперником Серундоло за титул турнира ATP-250 в Гштааде станет представитель Казахстана Александр Бублик.