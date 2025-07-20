Карен Хачанов готовится к американской серии турниров в Москве с Евгением Донским

17-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов готовится к американской серии турниров в Москве вместе с соотечественником Евгением Донским. Об этом сообщает BB Tennis.

На завершившемся на прошлой неделе Уимблдоне-2025 Карен Хачанов дошёл до четвертьфинала. Он уступил американцу Тейлору Фрицу в четырёх сетах (3:6, 4:6, 6:1, 6:7 (4:7)).

Напомним, после Уимблдона теннисисты возвращаются на хардовое покрытие. Хачанов выступит на двух турнирах категории «Мастерс» — в Монреале и Цинциннати.

Ранее стало известно, что Карен Хачанов заявился на турнир в Алма-Ате (Казахстан), который пройдёт с 13 по 19 октября. Россиянин является действующим чемпионом соревнований.