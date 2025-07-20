Денис Шаповалов стал чемпионом турнира в Лос-Кабосе. Это его четвёртый титул ATP
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33-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов завоевал четвёртый в карьере титул на уровне ATP.
Лос-Кабос. Финал
20 июля 2025, воскресенье. 06:10 МСК
76
Александр Ковачевич
А. Ковачевич
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
33
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Это произошло на хардовом турнире категории ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика). В финале соревнований Шаповалов (3) со счётом 6:4, 6:2 обыграл 76-ю ракетку мира из США Александра Ковачевича (7).
Встреча теннисистов продлилась 1 час и 15 минут. В её рамках Шаповалов шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Ковачевича два эйса, две двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.
По ходу турнира в Лос-Кабосе Шаповалов, помимо Ковачевича, обыграл американца Говинда Нанда (Q) и австралийцев Тристана Скулкейта и Адама Уолтона (8).
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