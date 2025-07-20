Денис Шаповалов стал чемпионом турнира в Лос-Кабосе. Это его четвёртый титул ATP

33-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов завоевал четвёртый в карьере титул на уровне ATP.

Это произошло на хардовом турнире категории ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика). В финале соревнований Шаповалов (3) со счётом 6:4, 6:2 обыграл 76-ю ракетку мира из США Александра Ковачевича (7).

Встреча теннисистов продлилась 1 час и 15 минут. В её рамках Шаповалов шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Ковачевича два эйса, две двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.

По ходу турнира в Лос-Кабосе Шаповалов, помимо Ковачевича, обыграл американца Говинда Нанда (Q) и австралийцев Тристана Скулкейта и Адама Уолтона (8).