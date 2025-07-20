Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Денис Шаповалов — Александр Ковачевич, результат матча 20 июля 2025, счет 2:0, финал Лос-Кабоса

Денис Шаповалов стал чемпионом турнира в Лос-Кабосе. Это его четвёртый титул ATP
Комментарии

33-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов завоевал четвёртый в карьере титул на уровне ATP.

Лос-Кабос. Финал
20 июля 2025, воскресенье. 06:10 МСК
Александр Ковачевич
76
США
Александр Ковачевич
А. Ковачевич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Денис Шаповалов
33
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов

Это произошло на хардовом турнире категории ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика). В финале соревнований Шаповалов (3) со счётом 6:4, 6:2 обыграл 76-ю ракетку мира из США Александра Ковачевича (7).

Встреча теннисистов продлилась 1 час и 15 минут. В её рамках Шаповалов шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Ковачевича два эйса, две двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.

По ходу турнира в Лос-Кабосе Шаповалов, помимо Ковачевича, обыграл американца Говинда Нанда (Q) и австралийцев Тристана Скулкейта и Адама Уолтона (8).

Сетка турнира ATP-250 в Лос-Кабосе (2025)
Материалы по теме
Рублёв не смог выйти в финал Лос-Кабоса. Он разбил пару ракеток и получил предупреждение
Рублёв не смог выйти в финал Лос-Кабоса. Он разбил пару ракеток и получил предупреждение
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android