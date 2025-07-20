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Стала известна сетка женского турнира WTA-250 в Праге, где первой сеяной будет Л. Носкова

Стала известна сетка женского турнира WTA-250 в Праге, где первой сеяной будет Л. Носкова
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С 21 по 27 июля в Праге (Чехия) пройдёт женский хардовый турнир категории WTA-250. Первым номером посева на турнире станет 23-й номер рейтинга чешская теннисистка Линда Носкова. Она начнёт соревнования с матча второго круга, где сыграет с победительницей встречи между итальянкой Элизабеттой Коччаретто и швейцарской теннисисткой Викторией Голубич.

Сетка турнира WTA-250 в Праге

Также в турнире примут участие словацкая теннисистка Ребекка Шрамкова (второй номер посева), украинка Даяна Ястремская, посеянная под третьим номером, а также 40-я ракетка мира китаянка Ван Синьюй. Российские теннисистки не попали в основную сетку турнира напрямую. В квалификации играет российская теннисистка Анастасия Гасанова (274-й номер рейтинга), которая может выйти в основной розыгрыш турнира, одержав победу в финале квалификации.

Действующей чемпионкой является польская теннисистка Магда Линетт, которая решила не принимать участия в соревнованиях этого года. Призовой фонд турнира в Праге составляет $ 275 тыс.

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