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Денис Шаповалов получил трофей после победы на турнире ATP-250 в Лос-Кабосе

Денис Шаповалов получил трофей после победы на турнире ATP-250 в Лос-Кабосе
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33-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов получил трофей после победы на хардовом турнире категории ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика).

Лос-Кабос. Финал
20 июля 2025, воскресенье. 06:10 МСК
Александр Ковачевич
76
США
Александр Ковачевич
А. Ковачевич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Денис Шаповалов
33
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов

В финале соревнований Шаповалов обыграл 76-ю ракетку мира из США Александра Ковачевича. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2. Денис завоевал четвёртый в карьере титул на уровне ATP.

По ходу турнира в Лос-Кабосе Шаповалов, помимо Ковачевича, обыграл американца Говинда Нанда (Q) и австралийцев Тристана Скулкейта и Адама Уолтона (8). Отметим, что на турнире в Лос-Кабосе выступал российский теннисист 10-я ракетка мира Андрей Рублёв. На стадии полуфинала он проиграл Александру Ковачевичу.

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