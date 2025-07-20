Денис Шаповалов получил трофей после победы на турнире ATP-250 в Лос-Кабосе

33-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов получил трофей после победы на хардовом турнире категории ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика).

В финале соревнований Шаповалов обыграл 76-ю ракетку мира из США Александра Ковачевича. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2. Денис завоевал четвёртый в карьере титул на уровне ATP.

По ходу турнира в Лос-Кабосе Шаповалов, помимо Ковачевича, обыграл американца Говинда Нанда (Q) и австралийцев Тристана Скулкейта и Адама Уолтона (8). Отметим, что на турнире в Лос-Кабосе выступал российский теннисист 10-я ракетка мира Андрей Рублёв. На стадии полуфинала он проиграл Александру Ковачевичу.