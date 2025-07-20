Денис Шаповалов получил трофей после победы на турнире ATP-250 в Лос-Кабосе
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33-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов получил трофей после победы на хардовом турнире категории ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика).
Лос-Кабос. Финал
20 июля 2025, воскресенье. 06:10 МСК
76
Александр Ковачевич
А. Ковачевич
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
33
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
В финале соревнований Шаповалов обыграл 76-ю ракетку мира из США Александра Ковачевича. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2. Денис завоевал четвёртый в карьере титул на уровне ATP.
По ходу турнира в Лос-Кабосе Шаповалов, помимо Ковачевича, обыграл американца Говинда Нанда (Q) и австралийцев Тристана Скулкейта и Адама Уолтона (8). Отметим, что на турнире в Лос-Кабосе выступал российский теннисист 10-я ракетка мира Андрей Рублёв. На стадии полуфинала он проиграл Александру Ковачевичу.
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