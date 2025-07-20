Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Иснер — о перспективах Фонсеки: в ближайшие годы он может оказаться среди фаворитов ТБШ

Иснер — о перспективах Фонсеки: в ближайшие годы он может оказаться среди фаворитов ТБШ
Аудио-версия:
Комментарии

Американский теннисист Джон Иснер поделился мнением о перспективах теннисной карьеры 48-й ракетки мира бразильца Жоао Фонсеки, отметив большой потенциал молодого теннисиста.

«Ему 18. Я помню Синнера в 18 или 19 лет — кажется, я играл с ним, когда ему было 19. Тогда он был далеко не так хорош, как сейчас. Он невероятно прибавил за последние четыре года.

Мы много говорим о Фонсеке, но с точки зрения будущего нашего спорта — и я в это действительно верю — я скажу: да, он может догнать Синнера и Алькараса и попасть в ту же дискуссию. Я не говорю, что это случится в следующем году или через год, но за ближайшие четыре-пять лет он вполне может оказаться среди тех, кого называют фаворитами каждого турнира «Большого шлема».

Так что я скажу — да, пока что он не на их уровне, но, я думаю, он может выйти на тот уровень, когда от него будут ожидать выхода как минимум в полуфинал», – приводит слова Иснера The Tennis Gazette.

Материалы по теме
«Мы его теряем?» Спорное мнение испанского журналиста о последних выступлениях Медведева
«Мы его теряем?» Спорное мнение испанского журналиста о последних выступлениях Медведева
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android