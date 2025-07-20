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«Не могу изменить мнение человека». Шнайдер — о расставании с Сафиной

«Не могу изменить мнение человека». Шнайдер — о расставании с Сафиной
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2024 года в парном разряде российская теннисистка Диана Шнайдер высказалась о завершении сотрудничества с бывшей первой ракеткой мира Динарой Сафиной.

«Мы не общались с Динарой после того, как расстались. Мы разошлись на спокойной ноте. Не было никаких ссор. Просто спокойно поговорили. Она изъяснила свою позицию, и я приняла её. Я не могу изменить мнение человека, если он принял такое решение. У меня была только одна задача: принять и идти дальше», — приводит слова Шнайдер «Советский спорт».

Диана Шнайдер и Динара Сафина завершили совместное сотрудничество в мае. Они провели всего два турнира в качестве тренерского тандема — в Штутгарте (Германия) и Мадриде (Испания).

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