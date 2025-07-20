Ига Швёнтек показала, как отдыхает после победы на Уимблдоне-2025

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек показала, как отдыхает после победы на Уимблдоне-2025. Швёнтек опубликовала фото на своей странице в социальных сетях, продемонстрировав навыки управления гидроциклом.

Фото: Страница Швёнтек в социальных сетях

Фото: Страница Швёнтек в социальных сетях

Фото: Страница Швёнтек в социальных сетях

Фото: Страница Швёнтек в социальных сетях

24-летняя Ига Швёнтек стала чемпионкой Уимблдона-2025. В матче за титул она разгромила американку Аманду Анисимову — 6:0, 6:0. За победу теннисистка заработала £ 3 млн (около $ 4 млн). Представительница Польши стала шестикратной чемпионкой турниров «Большого шлема». Для карьерного «Шлема» ей не хватает победы на Australian Open.