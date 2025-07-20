«Проделанная работа окупается». Шаповалов — о победе на турнире в Лос-Кабосе

33-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов прокомментировал победу на хардовом турнире категории ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика). В финале соревнований он обыграл 76-ю ракетку мира из США Александра Ковачевича. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2. Денис завоевал четвёртый в карьере титул на уровне ATP.
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«Мы трудимся уже довольно много лет, и было нелегко вернуться после травмы. Но вся проделанная нами работа действительно окупается. Хочу поздравить Александра с удивительной неделей. Ты обыграл замечательных теннисистов. Честно говоря, я не смотрел матч с Рублёвым, но мой тренер сказал, что ты играл безумно, так что поздравляю с потрясающей неделей. Ты потрясающий игрок. Мне нравится твоя игра», — сказал Шаповалов после матча.
По ходу турнира в Лос-Кабосе Шаповалов, помимо Ковачевича, обыграл американца Говинда Нанда (Q) и австралийцев Тристана Скулкейта и Адама Уолтона (8).
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