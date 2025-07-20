Виландер — о соперничестве Синнера и Алькараса: у Карлоса больше пространства для роста

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер высказался о перспективах дальнейшего развития игры итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса.

«Наблюдая за финалом Уимблдона, трудно было поверить, что Алькарас выиграл свои последние пять матчей против Синнера. И при этом легко было вспомнить, что Синнер ведь должен был выиграть на «Ролан Гаррос» месяц назад. Там, как и здесь, он был лучшим игроком.

За последние два года Янник прибавил больше, чем Карлос. А это, в свою очередь, означает, что у Алькараса остаётся больше пространства для дальнейшего роста — особенно в выборе решений на корте, в частности в розыгрышах. И здесь в том числе идёт речь об эмоциях и мотивации. Когда ты молод и выигрываешь почти всё, нужно быть готовым — иначе не удержишься на вершине», – приводит слова Виландера The Tennis Gazette.