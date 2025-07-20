Шнайдер: не могу сказать, что я в восторге от нового тренера

Серебряный призёр Олимпийских игр 2024 года в парном разряде российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала о сотрудничестве с испанским тренером Карлосом Мартинесом.

«На самом деле, очень сложно подобрать хорошего тренера, с которым у тебя будет «химия» и будет комфортно. Сейчас работаю с испанским специалистом Карлосом. Будем смотреть, как пойдёт дальше, разговаривать после Нью-Йорка, скорее всего. Может же нравиться на корте, а за кортом будет не так комфортно. Это всё очень специфично для каждого. Конечно, для меня основная задача – наконец сформировать свою команду, с которой мне будет комфортно, у нас будет одна цель, над которой мы будем работать изо дня в день. Пока не могу сказать, что я на 100% в восторге от Карлоса, потому что мы провели всего четыре турнира», — приводит слова Шнайдер «Советский спорт».

Карлос Мартинес ранее работал с тремя российскими теннисистками – Светланой Кузнецовой, Дарьей Касаткиной и Маргаритой Бетовой (Гаспарян). Со всеми нашими спортсменками он начал сотрудничество в сложный период их карьеры и неизменно добивался результатов.