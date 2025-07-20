Денис Шаповалов стал шестым теннисистом, победившим на двух и более турнирах в 2025 году
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33-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов стал шестым теннисистом, которому удалось выиграть два и более турнира в сезоне-2025. Шаповалов завоевал второй чемпионский титул в 2025 году, одержав победу на турнире АТР-250 в мексиканском Лос-Кабосе над американцем Александром Ковачевичем со счётом 6:4, 6:2.
Лос-Кабос. Финал
20 июля 2025, воскресенье. 06:10 МСК
76
Александр Ковачевич
А. Ковачевич
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
33
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
На текущий момент лидером по количеству побед в сезоне является испанец Карлос Алькарас, который завоевал пять титулов. По две победы на турнирах имеют канадец Феликс Оже-Альяссим, итальянец Флавио Коболли, американец Тейлор Фриц, итальянец Янник Синнер.
Шаповалов завоевал четвёртый титул чемпиона турнира АТР. Ранее он побеждал на турнирах в Стокгольме (2019), Белграде (2024) и Далласе (2025).
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