Денис Шаповалов стал шестым теннисистом, победившим на двух и более турнирах в 2025 году

33-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов стал шестым теннисистом, которому удалось выиграть два и более турнира в сезоне-2025. Шаповалов завоевал второй чемпионский титул в 2025 году, одержав победу на турнире АТР-250 в мексиканском Лос-Кабосе над американцем Александром Ковачевичем со счётом 6:4, 6:2.

На текущий момент лидером по количеству побед в сезоне является испанец Карлос Алькарас, который завоевал пять титулов. По две победы на турнирах имеют канадец Феликс Оже-Альяссим, итальянец Флавио Коболли, американец Тейлор Фриц, итальянец Янник Синнер.

Шаповалов завоевал четвёртый титул чемпиона турнира АТР. Ранее он побеждал на турнирах в Стокгольме (2019), Белграде (2024) и Далласе (2025).