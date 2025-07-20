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«Его судьба — снова быть третьим лишним». Петкович — о положении Джоковича в АТР-туре

«Его судьба — снова быть третьим лишним». Петкович — о положении Джоковича в АТР-туре
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Бывшая девятая ракетка мира немка Андреа Петкович прокомментировала нынешнее положение 24-кратного чемпиона турниров серии «Большого шлема» серба Новака Джоковича в АТР-туре, отметив, что он вновь оказался позади испанца Карлоса Алькараса и итальянца Янника Синнера, как когда-то уступал швейцарцу Роджеру Федереру и испанцу Рафаэлю Надалю.

«Он был рядом с Рафаэлем Надалем и Роджером Федерером, а теперь — с Карлосом Алькарасом и Янником Синнером. Я рада, что он до сих пор играет, но он больше не является фаворитом. Его изначальной судьбой в теннисе было быть третьим, затем были годы, когда он стал номером один. А теперь, ближе к концу карьеры, его судьба — снова быть третьим лишним. Что он сделал не так, чтобы снова оказаться в этой роли? При этом он сыграл три полуфинала на турнирах «Большого шлема» в 2025 году. Он явно сильнее всех остальных в важных матчах. Но против Алькараса и Синнера — этого уже недостаточно», – приводит слова Петкович We Love Tennis.

В сезоне-2025 Джокович дважды уступал Синнеру на турнирах серии «Большого шлема», проиграв в полуфиналах «Ролан Гаррос» и Уимблдона. Однако он был сильнее Алькараса на Открытом чемпионате Австралии, обыграв испанца в 1/4 финала турнира со счётом 4:6, 6:4, 6:3, 6:4.

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