Рыбакина вместе с Радукану выступит на турнире WTA-500 в Вашингтоне в парном разряде

Чемпионка Уимблдона-2022, 13-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и 45-й номер мирового рейтинга британка Эмма Радукану выступят в парном турнире WTA-500 в Вашингтоне (США). Соревнования пройдут с 21 по 27 июля на хардовом покрытии.

Кроме того, теннисистки сыграют на турнире в столице США и в одиночном разряде. Рыбакина является третьей сеяной и начнёт свой путь к титулу со второго круга, где может встретиться с россиянкой Анастасией Потаповой. Радукану в матче первого круга сыграет с украинкой Мартой Костюк.

Напомним, действующей чемпионкой турнира является испанская теннисистка Паула Бадоса.