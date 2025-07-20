Стала известна сетка грунтового турнира ATP-250 в Умаге

С 20 по 26 июля в Умаге (Хорватия) пройдёт грунтовый турнир категории ATP-250, на котором выступят аргентинец 20-я ракета мира Франсиско Серундоло и итальянец 55-й номер мирового рейтинга Лучано Дардери. Они являются первым и вторым сеяными и начнут путь к трофею со второго круга.

Также на турнире в Умаге выступит трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» 40-летний швейцарский теннисист Стэн Вавринка, который потерпел 11 поражений в 12 последних матчах на уровне ATP. Соперник Стэна по первому кругу на данный момент неизвестен.

Соревнования в Умаге завершатся 26 июля. Действующим чемпионом является Франсиско Серундоло. В финале 2024 года он обыграл итальянца Лоренцо Музетти.