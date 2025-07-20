Борис Собкин: Синнер более гибок и адаптивен, чем Алькарас

Заслуженный тренер России по теннису Борис Собкин, в частности работавший с Михаилом Южным, сравнил игровые стили лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера и второй ракетки мира Карлоса Алькараса.

«Команда может предлагать самые разные варианты для развития. Я по себе знаю. Но очень важно, чтобы игрок откликался на это. Есть масса игроков, которым предлагаешь, а они – не, не буду, а вдруг хуже будет, у меня и так всё хорошо. И таких игроков, к сожалению, гораздо больше. Янник, к счастью, не из их числа. Карлос? Карлос не знаю.

У Янника, выражаясь языком радиотехники, более широкий динамический диапазон. Он больше может, более гибок, более способен к адаптации к новым условиям. А техника Алькараса и, может быть, его характер в этом плане немножко уступают Синнеру. Я говорю это с долей неуверенности, потому что точно не знаю. Но однозначно могу сказать точно, что игра Янника более вариативна, чем у Карлоса», — сказал Борис Собкин на YouTube-канале «Okko Спорт».