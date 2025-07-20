«Легенда футбола». Теннисистка Шнайдер — о Дзюбе

Серебряный призёр Олимпийских игр 2024 года в парном разряде российская теннисистка Диана Шнайдер высказалась о нападающем тольяттинского «Акрона» Артёме Дзюбе, назвав его легендой футбола.

«Он вообще легенда футбола. Все от него всегда что-то ждут. Мне кажется, на него и так всегда много давления. Поэтому просто жду от него хорошей игры и чего-то невероятного снова», — приводит слова Шнайдер «Советский спорт».

Напомним, Дзюба является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. На его счету 240 голов за профессиональную карьеру. Ранее 36-летний форвард продлил контракт с «Акроном» ещё на один сезон. В минувшем сезоне он забил за тольяттинцев 10 голов и отдал семь результативных передач.