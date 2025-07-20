«Это провал команды Алькараса». Собкин раскритиковал тактику Карлоса в финале Уимблдона

Заслуженный тренер России по теннису Борис Собкин высказался об игре второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса в финале Уимблдона-2025. В матче за титул он проиграл лидеру мирового рейтинга Яннику Синнеру со счётом 6:4, 4:6, 4:6, 4:6.

«Если мы посмотрим, где и как Синнер принимал на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне, это две совершенно разные техники были. Между этими двумя турнирами. Не знаю, пересмотрели ли в команде Синнера этот момент в принципе или только применительно к Уимблдону ввели. Понятно, что принимать на траве активно гораздо проще морально. На грунте ты можешь и наткнуться, и принять коротко. Я ещё обратил внимание, что Синнер на важных мячах часто подавал под право, особенно в первый квадрат, подавал под право и выбивал с корта вторым мячом. Казалось бы, парадоксально, ведь у Карлоса справа такая колотушка.

Как по мне, Янник вышел на финал более подготовленным в теоретическом плане, нежели Карлос. Это провал команды. Тут однозначно совершенно. Это моё мнение, я могу быть неправ. Но могу судить по тому, как они играли. Янник явно был новой версией самого себя. Мне показалось, что Синнер был более подготовлен к этому экзамену, нежели Карлос», — сказал Борис Собкин на YouTube-канале «Okko Спорт».