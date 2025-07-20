«Её тренеру нужно задуматься». Собкин — о том, что у Соболенко 58% побед в решающих сетах

Заслуженный тренер России по теннису Борис Собкин высказался о том, что у лидера мирового рейтинга Арины Соболенко 58% побед в решающих сетах в 2025 году. Это самый низкий для белорусской теннисистки результат с 2022 года (54%).

«У меня нет ответа. Но это очень серьёзный вопрос, над которым должен задуматься её тренер, её команда. Они должны найти причины. У меня нет ответа. Я бы с радостью им помог, если бы у меня такой ответ был. Но я считаю, что они обязаны разобраться. Не отметать это и говорить, мол, это лжестатистика. Раз такой вопрос возникает, они должны его себе задать и найти ответ. Может быть, там ничего такого и нет, просто стечение обстоятельств. И это тоже ответ. Но я считаю, что поверхностно к этому относиться нельзя», — сказал Борис Собкин на YouTube-канале «Okko Спорт».

Напомним, последним турниром, на котором выступала Соболенко, был Уимблдон. Белоруска покинула соревнования на стадии полуфинала, где проиграла представительнице США Аманде Анисимовой. Чемпионкой соревнований в Лондоне стала польская теннисистка Ига Швёнтек, разгромившая в финале Анисимову со счётом 6:0, 6:0.