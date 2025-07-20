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Собкин признался, что хочет в шутку написать Кэхиллу сообщение «Теперь ты раб Синнера»

Собкин признался, что хочет в шутку написать Кэхиллу сообщение «Теперь ты раб Синнера»
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Заслуженный тренер России по теннису Борис Собкин рассказал, какое сообщение он хочет в шутку отправить Даррену Кэхиллу – наставнику первой ракетки мира итальянца Янника Синнера после победы его подопечного на Уимблдоне над испанцем Карлосом Алькарасом (3:6, 6:3, 6:3, 6:3). Синнер и Кэхилл заключили пари перед финалом Уимблдона, что, в случае победы Янника, итальянец будет решать, останется ли тренер до конца года в его команде.

Уимблдон (м). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 18:20 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 6
6 		4 4 4
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Думаю, Даррен на меня не обидится. Я после победы Янника ему как обычно послал поздравление, очень короткое. Потом получил ответ от него, где Даррен рассказал, что для них самих было очень неожиданно, как он восстановился после «Ролан Гаррос». Я хочу ему послать, не знаю, пошлю или нет, в шуточной форме сообщение: «Теперь ты раб Синнера!»

А вообще, я считаю, что для тенниса было бы хорошо, чтобы Даррен остался. Это моё мнение», – сказал Борис Собкин на YouTube-канале «Okko Спорт».

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