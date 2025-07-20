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Паула Бадоса опубликовала философский пост о гармонии внутри человека

Паула Бадоса опубликовала философский пост о гармонии внутри человека
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10-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса опубликовала философский пост, в котором порассуждала о гармонии и осознанности.

«Загляни внутрь. В мире, который не перестаёт обсуждать, настоящий протест — это прислушаться к тишине внутри себя. Мы живём в окружении шума: мнений, внешности, неотложных дел. Но среди всего этого мы редко останавливаемся, чтобы заглянуть внутрь. И всё же именно там, в самом сокровенном, обитает истина, которую мы так долго ищем снаружи. Заглянуть внутрь себя — это не значит убежать от мира, это значит подготовиться к тому, чтобы жить в нём более осознанно.

Потому что только тот, кто понимает себя, может понять другого. Только тот, кто в гармонии со своей душой, может перестать враждовать с другими. Возможно, перемены, которых мы ожидаем, начнутся не с шума снаружи, а с храбрости заглянуть внутрь», — написала Бадоса на своей странице в социальных сетях.

Бадоса не примет участия в турнире категории WTA-500 в Вашингтоне, который начнётся 21 июля. Паула — действующая чемпионка этих соревнований.

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