«Явно какие-то проблемы». Собкин — о словах Зверева про одиночество

Заслуженный тренер России по теннису Борис Собкин высказался об откровенных словах третьей ракетки мира немца Александра Зверева, который после вылета с Уимблдона-2025 заявил, что испытывает серьёзные ментальные проблемы уже долгое время.

«Для меня это неожиданно. Одиночество? Он ведь окружён вниманием брата, отца, матери. Мама на матчи не ходит, но она всегда рядом. Вокруг Саши много людей. И вдруг он такие кричащие слова произносит относительно одиночества. Явно какие-то проблемы существуют», — сказал Борис Собкин на YouTube-канале «Okko Спорт».

Ранее издание Sky Sport Germany сообщало, что Зверев начал сотрудничество с Тони Надалем, а Рафаэль Надаль будет периодически выступать в качестве дополнительного наставника.