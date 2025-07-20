«Рискованный шаг для Саши». Собкин — о начале сотрудничества Зверева с Тони Надалем

Заслуженный тренер России по теннису Борис Собкин высказался о сотрудничестве между известным испанским тренером Тони Надалем и третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым, отметив жёсткий характер испанца.

«Мы общались с Тони Надалем, когда он работал с Феликсом Оже-Альяссимом. Знаю, что он придерживается точки зрения, что на игрока надо вываливать все его проблемы, прямо говорить, у тебя проблемы с этим и с этим. И он как тренер помогает уже дальше эти проблемы преодолеть. С Феликсом этот вариант не сработал. С Рафой это работало. Тони очень жёсткий. Мораль простая – с кем-то проходит, с кем-то нет. Сомнительно, что с Сашей пройдёт такое. Но знаете, у меня есть другая фраза в голове на этот счёт. Никогда не говори никогда. А кто его знает? Иногда для того, чтобы заживить нарыв, который возникает, его надо сначала вскрыть, а потом заживить. Вот вскрыть-то легко! С Феликсом Тони нарыв вскрыл, а заживал он потом очень долго.

На мой взгляд, у Саши всё-таки внутренняя организация совсем не такая, как у Рафы. Мне представляется, что, если Тони будет действовать теми же методами, что с Рафой, что было с Феликсом, боюсь положительных результатов может не быть.

На мой взгляд, со стороны Саши, это шаг рискованный. Я очень хорошо отношусь и к Рафе, и к Тони Надалю, и к Саше, ко всем к ним по отдельности я отношусь очень хорошо и с большим уважением, но иногда, к сожалению, результаты могут быть не такими, как они ожидаются», – сказал Борис Собкин на YouTube-канале «Okko Спорт».