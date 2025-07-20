Бублик эмоционально отреагировал на игру Серундоло в финале турнира в Гштааде

34-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик не сдержал эмоций в финале грунтового турнира категории ATP-250 в Гштааде (Швейцария). В поединке за титул он встречается с Хуан-Мануэлем Серундоло, занимающим 109-ю строчку в мировом рейтинге.

«Братан, он может четыре раза не принять в этом гейме?! Пожалуйста», — эмоционально обратился Бублик к своему боксу.

Бублик выиграл первый сет со счётом 6:4, а во второй партии стал испытывать проблемы на своей подаче. Аргентинец значительно улучшил свою игру на приёме, что вывело Бублика из себя в одном из геймов. Второй сет завершился со счётом 6:4 в пользу Серундоло.