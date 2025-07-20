Александр Бублик стал чемпионом турнира ATP-250 в Гштааде

34-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик стал победителем грунтового турнира категории ATP-250 в Гштааде (Швейцария). В поединке за титул он обыграл Хуан-Мануэля Серундоло, занимающего 109-ю строчку в мировом рейтинге. Встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:3.

Матч продолжался 2 часа 9 минут. За это время Бублик выполнил 13 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 14. На счету Серундоло один эйс, две двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

Отметим, что Бублик выиграл свой шестой в карьере титул на уровне ATP. Представитель Казахстана впервые в карьере стал чемпионом турнира на грунтовом покрытии.