Александр Бублик впервые в карьере выиграл титул на грунте

34-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик впервые в карьере выиграл титул на грунтовом покрытии.

Сегодня, 20 июля, Бублик стал чемпионом грунтового турнира категории ATP-250 в Гштааде (Швейцария). В поединке за титул он в трёх сетах обыграл Хуан-Мануэля Серундоло, занимающего 109-ю строчку в мировом рейтинге. Встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:3.

Отметим, что Бублик выиграл свой шестой в карьере титул на уровне ATP. Теперь он стал чемпионом турниров на всех трёх теннисных покрытиях. По итогам грунтового турнира в Гштааде представитель Казахстана вернётся в топ-30 мирового рейтинга.