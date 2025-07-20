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Александр Бублик впервые в карьере выиграл титул на грунте

Александр Бублик впервые в карьере выиграл титул на грунте
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34-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик впервые в карьере выиграл титул на грунтовом покрытии.

Гштаад. Финал
20 июля 2025, воскресенье. 12:40 МСК
Хуан-Мануэль Серундоло
109
Аргентина
Хуан-Мануэль Серундоло
Х. Серундоло
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 3
6 		4 6
         
Александр Бублик
34
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

Сегодня, 20 июля, Бублик стал чемпионом грунтового турнира категории ATP-250 в Гштааде (Швейцария). В поединке за титул он в трёх сетах обыграл Хуан-Мануэля Серундоло, занимающего 109-ю строчку в мировом рейтинге. Встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:3.

Отметим, что Бублик выиграл свой шестой в карьере титул на уровне ATP. Теперь он стал чемпионом турниров на всех трёх теннисных покрытиях. По итогам грунтового турнира в Гштааде представитель Казахстана вернётся в топ-30 мирового рейтинга.

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