Александр Бублик завоевал шестой в карьере титул на уровне ATP
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34-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик выиграл свой шестой титул категории ATP. Сегодня, 20 июля, он стал чемпионом грунтового турнира категории ATP-250, который проходил в Гштааде (Швейцария).
Гштаад. Финал
20 июля 2025, воскресенье. 12:40 МСК
109
Хуан-Мануэль Серундоло
Х. Серундоло
Окончен
1 : 2
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|2
|3
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|6
|3
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|4
|6
34
Александр Бублик
А. Бублик
В поединке за титул он в трёх сетах обыграл аргентинца Хуан-Мануэля Серундоло, занимающего 109-ю строчку в мировом рейтинге. Встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:3.
Отметим, что Бублик выиграл свой первый титул на грунте в карьере. Теперь он стал чемпионом турниров на всех трёх теннисных покрытиях. По итогам грунтового турнира в Гштааде представитель Казахстана вернётся в топ-30 мирового рейтинга.
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