Александр Бублик завоевал шестой в карьере титул на уровне ATP

34-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик выиграл свой шестой титул категории ATP. Сегодня, 20 июля, он стал чемпионом грунтового турнира категории ATP-250, который проходил в Гштааде (Швейцария).

В поединке за титул он в трёх сетах обыграл аргентинца Хуан-Мануэля Серундоло, занимающего 109-ю строчку в мировом рейтинге. Встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:3.

Отметим, что Бублик выиграл свой первый титул на грунте в карьере. Теперь он стал чемпионом турниров на всех трёх теннисных покрытиях. По итогам грунтового турнира в Гштааде представитель Казахстана вернётся в топ-30 мирового рейтинга.