Александр Бублик вернётся в топ-30 рейтинга ATP после титула в Гштааде

34-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вернётся в топ-30 мирового рейтинга по итогам турнира категории ATP-250 в Гштааде (Швейцария). В лайв-рейтинге он занимает 30-е место.

Сегодня, 20 июля, Бублик стал чемпионом соревнований в Гштааде. В поединке за титул он в трёх сетах обыграл Хуан-Мануэля Серундоло, занимающего 109-ю строчку в мировом рейтинге. Встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:3.

Отметим, что Бублик выиграл свой шестой в карьере титул на уровне ATP. Теперь он стал чемпионом турниров на всех трёх теннисных покрытиях. По итогам грунтового турнира в Гштааде представитель Казахстана вернётся в топ-30 мирового рейтинга.