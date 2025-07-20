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Александр Бублик стал 14-м действующим теннисистом, имеющим титулы на всех покрытиях

Александр Бублик стал 14-м действующим теннисистом, имеющим титулы на всех покрытиях
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34-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик стал 14-м игроком, который имеет в своём активе титулы на всех покрытиях. Это достижение покорилось Бублику после того, как он одержал победу на грунтовом турнире АТР-250 в Гштааде (Швейцария), где в финале обыграл аргентинца Хуан-Мануэля Серундоло со счётом 6:4, 4:6, 6:3.

Гштаад. Финал
20 июля 2025, воскресенье. 12:40 МСК
Хуан-Мануэль Серундоло
109
Аргентина
Хуан-Мануэль Серундоло
Х. Серундоло
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 3
6 		4 6
         
Александр Бублик
34
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

Помимо Бублика, из действующих теннисистов титулы на всех покрытиях имеют:

Новак Джокович;
Карлос Алькарас;
Роберто Баутиста-Агут;
Янник Синнер;
Лоренцо Сонего;
Марин Чилич;
Борна Чорич;
Хуберт Хуркач;
Григор Димитров;
Даниил Медведев;
Люка Пуй;
Фрэнсис Тиафо;
Стефанос Циципас.

Победа на турнире в Гштааде стала для Бублика шестой в карьере в рамках АТР-тура и второй в 2025 году.

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