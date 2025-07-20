Александр Бублик стал 14-м действующим теннисистом, имеющим титулы на всех покрытиях

34-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик стал 14-м игроком, который имеет в своём активе титулы на всех покрытиях. Это достижение покорилось Бублику после того, как он одержал победу на грунтовом турнире АТР-250 в Гштааде (Швейцария), где в финале обыграл аргентинца Хуан-Мануэля Серундоло со счётом 6:4, 4:6, 6:3.

Помимо Бублика, из действующих теннисистов титулы на всех покрытиях имеют:

Новак Джокович;

Карлос Алькарас;

Роберто Баутиста-Агут;

Янник Синнер;

Лоренцо Сонего;

Марин Чилич;

Борна Чорич;

Хуберт Хуркач;

Григор Димитров;

Даниил Медведев;

Люка Пуй;

Фрэнсис Тиафо;

Стефанос Циципас.

Победа на турнире в Гштааде стала для Бублика шестой в карьере в рамках АТР-тура и второй в 2025 году.