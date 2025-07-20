«Это была полная пытка». Бублик обратился к Серундоло после финала турнира в Гштааде

34-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик обратился к Хуан-Мануэлю Серундоло после победы в финале грунтового турнира категории ATP-250 в Гштааде (Швейцария). Поединок за титул между теннисистами завершился со счётом 6:4, 4:6, 6:3 в пользу Бублика.
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«Прежде всего, Хуан, как я сказал тебе у сетки, это был не теннис. Это была полная пытка. Это мой шестой титул, я играл с великими теннисистами, но этот финал я запомню как один из самых сложных, в которых я когда-либо играл. Так что поздравляю вашу команду, это было действительно хорошо», — сказал Бублик в интервью на корте.
Отметим, что Бублик выиграл свой шестой в карьере титул на уровне ATP. Представитель Казахстана впервые в карьере стал чемпионом турнира на грунтовом покрытии.
- 20 июля 2025
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