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«Это была полная пытка». Бублик обратился к Серундоло после финала турнира в Гштааде

«Это была полная пытка». Бублик обратился к Серундоло после финала турнира в Гштааде
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34-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик обратился к Хуан-Мануэлю Серундоло после победы в финале грунтового турнира категории ATP-250 в Гштааде (Швейцария). Поединок за титул между теннисистами завершился со счётом 6:4, 4:6, 6:3 в пользу Бублика.

Гштаад. Финал
20 июля 2025, воскресенье. 12:40 МСК
Хуан-Мануэль Серундоло
109
Аргентина
Хуан-Мануэль Серундоло
Х. Серундоло
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 3
6 		4 6
         
Александр Бублик
34
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

«Прежде всего, Хуан, как я сказал тебе у сетки, это был не теннис. Это была полная пытка. Это мой шестой титул, я играл с великими теннисистами, но этот финал я запомню как один из самых сложных, в которых я когда-либо играл. Так что поздравляю вашу команду, это было действительно хорошо», — сказал Бублик в интервью на корте.

Отметим, что Бублик выиграл свой шестой в карьере титул на уровне ATP. Представитель Казахстана впервые в карьере стал чемпионом турнира на грунтовом покрытии.

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