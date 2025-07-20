Анастасия Гасанова вышла в основную сетку турнира WTA-250 в Праге

Российская теннисистка 274-я ракетка мира Анастасия Гасанова через квалификацию вышла в основную сетку хардового турнира категории WTA-250 в Праге (Чехия).

В матче за выход в основную сетку турнира она обыграла Джессику Понше из Франции. Встреча завершилась со счётом 1:6, 7:6, 6:2. На данный момент соперница Гасановой по первому кругу основной сетки неизвестна. Первым номером посева на турнире в Праге станет 23-й номер рейтинга чешская теннисистка Линда Носкова.

Турнир пройдёт с 21 по 27 июля. Действующей чемпионкой является польская теннисистка Магда Линетт, которая решила не принимать участия в соревнованиях этого года. Призовой фонд турнира в Праге составляет $ 275 тыс.