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Бублик стал вторым представителем Казахстана, одержавшим победу на грунтовых турнирах АТР

Бублик стал вторым представителем Казахстана, одержавшим победу на грунтовых турнирах АТР
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34-я ракетка мира Александр Бублик стал вторым в истории представителем Казахстана, которому удалось одержать победу на грунтовом турнире АТР. В финале грунтового турнира АТР-250 в швейцарском Гштааде он обыграл аргентинца Хуан-Мануэля Серундуло со счётом 6:4, 4:6, 6:3.

Гштаад. Финал
20 июля 2025, воскресенье. 12:40 МСК
Хуан-Мануэль Серундоло
109
Аргентина
Хуан-Мануэль Серундоло
Х. Серундоло
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 3
6 		4 6
         
Александр Бублик
34
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

Среди казахстанских теннисистов победу на турнире с грунтовым покрытием одерживал лишь Андрей Голубев на турнире в немецком Гамбурге в 2010 году, обыграв в финале австрийца Юргена Мельцера (6:3, 7:5).

Победа на турнире в Гштааде стала для Бублика шестой в карьере в рамках АТР-тура и второй в 2025 году. Свой первый титул в сезоне-2025 он завоевал на травяном турнире в Галле (Германия).

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