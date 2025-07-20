Бублик стал вторым представителем Казахстана, одержавшим победу на грунтовых турнирах АТР

34-я ракетка мира Александр Бублик стал вторым в истории представителем Казахстана, которому удалось одержать победу на грунтовом турнире АТР. В финале грунтового турнира АТР-250 в швейцарском Гштааде он обыграл аргентинца Хуан-Мануэля Серундуло со счётом 6:4, 4:6, 6:3.

Среди казахстанских теннисистов победу на турнире с грунтовым покрытием одерживал лишь Андрей Голубев на турнире в немецком Гамбурге в 2010 году, обыграв в финале австрийца Юргена Мельцера (6:3, 7:5).

Победа на турнире в Гштааде стала для Бублика шестой в карьере в рамках АТР-тура и второй в 2025 году. Свой первый титул в сезоне-2025 он завоевал на травяном турнире в Галле (Германия).