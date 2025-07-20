Фото: двухлетний сын Бублика поддерживал отца на трибуне в финале турнира в Гштааде

Василий, двухлетний сын Александра Бублика, поддержал теннисиста в финале грунтового турнира категории ATP-250 в Гштааде (Швейцария). В матче за титул Бублик в трёх сетах обыграл Хуан-Мануэля Серундоло, занимающего 109-ю строчку в мировом рейтинге. Встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:3.

Фото: кадр из трансляции

Отметим, что Бублик выиграл свой шестой в карьере титул на уровне ATP. Теперь он стал чемпионом турниров на всех трёх теннисных покрытиях. По итогам грунтового турнира в Гштааде представитель Казахстана вернётся в топ-30 мирового рейтинга.

Василий Бублик родился 16 августа 2022 года. После матча Александр подошёл к трибуне и обменялся объятьями с сыном и супругой.