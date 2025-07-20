Фото: Александр Бублик с трофеем турнира ATP-250 в Гштааде
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34-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик получил трофей победителя грунтового турнира категории ATP-250 в Гштааде (Швейцария).
Гштаад. Финал
20 июля 2025, воскресенье. 12:40 МСК
109
Хуан-Мануэль Серундоло
Х. Серундоло
Окончен
1 : 2
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|3
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|6
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|4
|6
34
Александр Бублик
А. Бублик
Сегодня, 20 июля, в поединке за титул Бублик обыграл представителя Аргентины Хуан-Мануэля Серундоло, занимающего 109-ю строчку в мировом рейтинге. Встреча завершилась в трёх сетах со счётом 6:4, 4:6, 6:3. На трибунах казахстанского теннисиста поддерживали супруга и сын Василий.
Отметим, что Бублик выиграл свой шестой в карьере титул на уровне ATP. Представитель Казахстана впервые в карьере стал чемпионом турнира на грунтовом покрытии. По итогам грунтового турнира в Гштааде Александр вернётся в топ-30 мирового рейтинга.
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