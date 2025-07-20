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Тим Хенмэн — о форме Эммы Радукану: сейчас она гораздо сильнее, чем в 2021 году

Тим Хенмэн — о форме Эммы Радукану: сейчас она гораздо сильнее, чем в 2021 году
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Бывшая первая ракетка Великобритании Тим Хенмэн высказался об улучшении результатов в сезоне-2025 у британской теннисистки Эммы Радукану, сравнив её показатели с теми, которые она демонстрировала в своей карьере ранее.

«Сейчас она гораздо сильнее, чем в 2021 году, — у неё на четыре года больше опыта, и теперь она начала выстраивать полноценную команду вокруг себя. В этом году она проводит куда больше матчей, и это подчёркивает её физическую стойкость — раньше ведь её постоянно преследовали травмы. Надеюсь, она продолжит в том же духе, потому что если она и дальше будет делать правильные вещи на тренировках, то и результаты в матчах обязательно придут — она действительно настолько хороша.

И это было здорово — видеть её на самом известном корте нашего спорта в матче против первой ракетки мира на Уимблдоне. У неё был реальный шанс победить, и я уверен, что это её мотивирует на американском харде продолжать набирать форму», – приводит слова Хенмэна Tennis Up To Date.

На прошедшем Уимблдоне-2025 Эмма Радукану дошла до третьего круга, где уступила первой ракетке мира белоруске Арине Соболенко (6:7 (6:8), 4:6).

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