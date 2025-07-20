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Лоис Буассон — Анна Бондарь, результат матча 20 июля 2025, счет 2:0, финал WTA-250 в Гамбурге

Лоис Буассон стала чемпионкой грунтового турнира WTA-250 в Гамбурге
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Французская теннисистка 63-я ракетка мира Лоис Буассон стала чемпионкой грунтового турнира категории WTA-250 в Гамбурге (Германия). В финале она одолела представительницу Венгрии Анну Бондарь. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3.

Гамбург (ж). Финал
20 июля 2025, воскресенье. 15:10 МСК
Анна Бондарь
77
Венгрия
Анна Бондарь
А. Бондарь
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		3
7 		6
         
Лоис Буассон
63
Франция
Лоис Буассон
Л. Буассон

Теннисистки провели на корте 1 час 50 минут. За время матча Буассон выполнила три подачи навылет, допустила 10 двойных ошибок и смогла реализовать шесть брейк-пойнтов из девяти. Бондарь один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 13.

Отметим, что титул турнира категории WTA-250 в Гамбурге стал дебютным в карьере Буассон. Француженка дебютирует в топ-50, разместившись на 44-м месте.

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