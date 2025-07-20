Лоис Буассон стала чемпионкой грунтового турнира WTA-250 в Гамбурге
Поделиться
Французская теннисистка 63-я ракетка мира Лоис Буассон стала чемпионкой грунтового турнира категории WTA-250 в Гамбурге (Германия). В финале она одолела представительницу Венгрии Анну Бондарь. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3.
Гамбург (ж). Финал
20 июля 2025, воскресенье. 15:10 МСК
77
Анна Бондарь
А. Бондарь
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
63
Лоис Буассон
Л. Буассон
Теннисистки провели на корте 1 час 50 минут. За время матча Буассон выполнила три подачи навылет, допустила 10 двойных ошибок и смогла реализовать шесть брейк-пойнтов из девяти. Бондарь один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 13.
Отметим, что титул турнира категории WTA-250 в Гамбурге стал дебютным в карьере Буассон. Француженка дебютирует в топ-50, разместившись на 44-м месте.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 июля 2025
-
17:58
-
17:46
-
17:42
-
17:27
-
17:17
-
17:05
-
16:51
-
16:50
-
16:29
-
15:55
-
15:52
-
15:44
-
15:39
-
15:35
-
15:10
-
14:55
-
14:47
-
14:35
-
14:16
-
13:59
-
13:58
-
13:52
-
13:49
-
13:42
-
12:58
-
12:46
-
12:41
-
11:56
-
11:43
-
11:34
-
11:17
-
11:09
-
11:02
-
10:58
-
10:49