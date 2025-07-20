Лучано Дардери стал победителем турнира ATP-250 в Бостаде, обыграв Йеспера де Йонга

55-я ракетка мира итальянский теннисист Лучано Дардери стал чемпионом грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция). В финале он обыграл 106-ю ракетку мира из Нидерландов Йеспера де Йонга со счётом 6:4, 3:6, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 7 минут. В её рамках Дардери пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету де Йонга шесть эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из двух заработанных.

Для Лучано Дардери титул в Бостаде стал третьим в карьере и вторым в сезоне. Ранее он стал чемпионом на грунтовом турнире ATP-250 в Марракеше.