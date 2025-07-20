Лучано Дардери стал победителем турнира ATP-250 в Бостаде, обыграв Йеспера де Йонга
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55-я ракетка мира итальянский теннисист Лучано Дардери стал чемпионом грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция). В финале он обыграл 106-ю ракетку мира из Нидерландов Йеспера де Йонга со счётом 6:4, 3:6, 6:3.
Бостад. Финал
20 июля 2025, воскресенье. 15:05 МСК
55
Лучано Дардери
Л. Дардери
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|6
|
|6
|3
106
Йеспер де Йонг
Й. де Йонг
Встреча продолжалась 2 часа 7 минут. В её рамках Дардери пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету де Йонга шесть эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из двух заработанных.
Для Лучано Дардери титул в Бостаде стал третьим в карьере и вторым в сезоне. Ранее он стал чемпионом на грунтовом турнире ATP-250 в Марракеше.
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