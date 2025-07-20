Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Лучано Дардери — Йеспер де Йонг, результат матча 20 июля, счёт 2:1, финал турнира ATP-250 в Бостаде

Лучано Дардери стал победителем турнира ATP-250 в Бостаде, обыграв Йеспера де Йонга
Комментарии

55-я ракетка мира итальянский теннисист Лучано Дардери стал чемпионом грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция). В финале он обыграл 106-ю ракетку мира из Нидерландов Йеспера де Йонга со счётом 6:4, 3:6, 6:3.

Бостад. Финал
20 июля 2025, воскресенье. 15:05 МСК
Лучано Дардери
55
Италия
Лучано Дардери
Л. Дардери
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
4 		6 3
         
Йеспер де Йонг
106
Нидерланды
Йеспер де Йонг
Й. де Йонг

Встреча продолжалась 2 часа 7 минут. В её рамках Дардери пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету де Йонга шесть эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из двух заработанных.

Для Лучано Дардери титул в Бостаде стал третьим в карьере и вторым в сезоне. Ранее он стал чемпионом на грунтовом турнире ATP-250 в Марракеше.

Календарь турнира в Бостаде
Сетка турнира в Бостаде
Материалы по теме
Лоис Буассон стала чемпионкой грунтового турнира WTA-250 в Гамбурге
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android