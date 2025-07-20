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Янник Синнер, Новак Джокович и Джек Дрейпер снялись с «Мастерса» в Торонто

Янник Синнер, Новак Джокович и Джек Дрейпер снялись с «Мастерса» в Торонто
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Лидер мирового рейтинга ATP итальянский теннисист Янник Синнер, шестая ракетка мира серб Новак Джокович и пятая ракетка мира британец Джек Дрейпер снялись с турнира категории ATP-1000 в Торонто (Канада). Об этом сообщила пресс-служба соревнований в соцсетях.

Синнер и Джокович снялись с «Мастерса» по причине усталости после Уимблдона-2025. На травяном мэйджоре итальянец одержал победу, серб дошёл до полуфинала, где уступил Синнеру. Дрейпер отказался от участия в турнире из-за травмы.

«Мастерс» в Торонто состоится с 26 июля по 7 августа. Действующим чемпионом турнира является австралиец Алексей Попырин.

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