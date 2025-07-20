«Был грозой звёзд, а стал неудачником первого круга». Немецкий журналист о спаде Медведева

Немецкий журналист Томас Габер высказался о спаде в игре российского теннисиста Даниила Медведева в статье для Eurosport.de под названием: «Даниил Медведев вызывает тревогу: чемпион турнира «Большого шлема» превратился из «грозы звёзд» в неудачника первого круга».

«Даниил Медведев ждёт победы на турнире уже более двух лет. В 2025 году россиянин стремительно катится вниз. На трёх прошедших турнирах «Большого шлема» он выиграл лишь один матч. От его репутации «кошмара» для многих звёзд тенниса почти ничего не осталось. В чём причина спада — в игре или в психологии?

Даниил Медведев перестал понимать мир. В середине четвёртого сета в матче первого круга Уимблдона против француза Бенжамена Бонзи россиянин швырнул ракетку на траву и завёл странный монолог: «Почему он не играет так каждый день, не выигрывает миллионы и не становится богатым? Нет, он решил сделать это раз в году».

Раньше после поражений Медведев часто строго судил себя. Но именно в Уимблдоне, где он дважды подряд (в 2023 и 2024 годах) выходил в полуфинал, казалось, что теннисный мир ополчился против него. Именно против него соперник, который обычно ничего не может, вдруг наглеет и бьёт по мячу так, словно умеет.

Возможно, предстоящий отрезок сезона на харде станет для него шансом на возрождение», — написал Габер.