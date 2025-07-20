Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Достичь такого уровня так быстро — это впечатляет». Бондарь — об игре Буассон в Гамбурге

«Достичь такого уровня так быстро — это впечатляет». Бондарь — об игре Буассон в Гамбурге
Комментарии

77-я ракетка мира венгерская теннисистка Анна Бондарь после поражения в финале турнира WTA-250 в Гамбурге (Германия) обратилась к Лоис Буассон из Франции. Бондарь проиграла Буассон со счётом 5:7, 3:6.

Гамбург (ж). Финал
20 июля 2025, воскресенье. 15:10 МСК
Анна Бондарь
77
Венгрия
Анна Бондарь
А. Бондарь
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		3
7 		6
         
Лоис Буассон
63
Франция
Лоис Буассон
Л. Буассон

«Я хочу поздравить Лоис. Ты играла великолепно, у тебя отличные удары. Достичь такого уровня так быстро — это впечатляет», — приводит слова Бондарь We Love Tennis.

На пути к титулу Лоис Буассон обыграла Даяну Ястремскую, Викторию Томову, Тамару Корпач и Юлию Грабер.

Отметим, что титул турнира категории WTA-250 в Гамбурге стал дебютным в карьере Буассон. Француженка дебютирует в топ-50, разместившись на 44-м месте.

Материалы по теме
Лоис Буассон стала чемпионкой грунтового турнира WTA-250 в Гамбурге
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android