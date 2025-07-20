«Достичь такого уровня так быстро — это впечатляет». Бондарь — об игре Буассон в Гамбурге

77-я ракетка мира венгерская теннисистка Анна Бондарь после поражения в финале турнира WTA-250 в Гамбурге (Германия) обратилась к Лоис Буассон из Франции. Бондарь проиграла Буассон со счётом 5:7, 3:6.

«Я хочу поздравить Лоис. Ты играла великолепно, у тебя отличные удары. Достичь такого уровня так быстро — это впечатляет», — приводит слова Бондарь We Love Tennis.

На пути к титулу Лоис Буассон обыграла Даяну Ястремскую, Викторию Томову, Тамару Корпач и Юлию Грабер.

Отметим, что титул турнира категории WTA-250 в Гамбурге стал дебютным в карьере Буассон. Француженка дебютирует в топ-50, разместившись на 44-м месте.