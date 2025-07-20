«Увидимся в Нью-Йорке!» Джек Дрейпер высказался о снятии с турниров в Торонто и Цинциннати

Пятая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер высказался о снятии с «Мастерсов» в Торонто (Канада) и Цинциннати (США) из-за травмы, полученной на Уимблдоне-2025.

«После Уимблдона я получил травму левой руки, ничего серьёзного, но мне нужно убедиться, что она полностью восстановится на оставшуюся часть сезона. К сожалению, я не смогу выступать в Торонто и Цинциннати… Увидимся в Нью-Йорке!» — написал Дрейпер в социальных сетях.

На турнире в Торонто также не выступят лидер рейтинга ATP Янник Синнер и шестая ракетка мира серб Новак Джокович. Они снялись с «Мастерса» по причине усталости после Уимблдона-2025.