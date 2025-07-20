Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Увидимся в Нью-Йорке!» Джек Дрейпер высказался о снятии с турниров в Торонто и Цинциннати

«Увидимся в Нью-Йорке!» Джек Дрейпер высказался о снятии с турниров в Торонто и Цинциннати
Комментарии

Пятая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер высказался о снятии с «Мастерсов» в Торонто (Канада) и Цинциннати (США) из-за травмы, полученной на Уимблдоне-2025.

«После Уимблдона я получил травму левой руки, ничего серьёзного, но мне нужно убедиться, что она полностью восстановится на оставшуюся часть сезона. К сожалению, я не смогу выступать в Торонто и Цинциннати… Увидимся в Нью-Йорке!» — написал Дрейпер в социальных сетях.

На турнире в Торонто также не выступят лидер рейтинга ATP Янник Синнер и шестая ракетка мира серб Новак Джокович. Они снялись с «Мастерса» по причине усталости после Уимблдона-2025.

Материалы по теме
Янник Синнер, Новак Джокович и Джек Дрейпер снялись с «Мастерса» в Торонто
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android