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Виландер: такой игрок, как Медведев, всегда способен выйти в четвертьфинал ТБШ

Виландер: такой игрок, как Медведев, всегда способен выйти в четвертьфинал ТБШ
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швед Матс Виландер считает, что теннисист уровня россиянина Даниила Медведева должен доходить до 1/4 финала мэйджоров.

«Такой игрок, как Медведев, всегда должен быть способен выйти в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Но поколение Медведева, Циципаса, Зверева и Рууда напоминает мне поколение Димитрова, Нисикори и Чилича. Им было трудно стабильно бороться за титулы, потому что Федерер, Надаль, Джокович, Маррей и Вавринка безраздельно господствовали над ними. Теперь Синнер и Алькарас расширяют границы игры», — приводит слова Виландера Eurosport.de.

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