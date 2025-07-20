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Лоис Буассон дебютирует в топ-50 мирового рейтинга

Лоис Буассон дебютирует в топ-50 мирового рейтинга
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Французская теннисистка 63-я ракетка мира Лоис Буассон дебютирует в топ-50 мирового рейтинга по итогам грунтового турнира категории WTA-250 в Гамбурге (Германия). В решающем матче Лоис обыграла 77-ю ракетку мира из Венгрии Анну Бондарь со счётом 7:5, 6:3.

Гамбург (ж). Финал
20 июля 2025, воскресенье. 15:10 МСК
Анна Бондарь
77
Венгрия
Анна Бондарь
А. Бондарь
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		3
7 		6
         
Лоис Буассон
63
Франция
Лоис Буассон
Л. Буассон

В лайв-рейтинге Буассон обогнала Сонай Картал из Великобритании и занимает 44-е место (1218 очков). Перед Лоис идёт Юлия Путинцева из Казахстана (1225).

Отметим, что титул турнира категории WTA-250 в Гамбурге стал дебютным в карьере Буассон. Далее француженка выступит на турнире WTA-100 в Монреале (Канада), который пройдёт с 27 июля по 7 августа.

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